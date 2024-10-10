Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа та скоро розпочне зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Агентство запустило трансляцію від входу до Єлисейського палацу з почесною вартою, де очікують на прибуття Зеленського.

Близько 16:20 Емманюель Макрон вийшов на ґанок та близько хвилини очікував прибуття кортежу Зеленського, після чого вийшов йому назустріч і далі обоє вирушили всередину палацу.

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Про запланований візит до Парижа президента України було відомо ще у середу з оголошення французької сторони.

9 жовтня Макрон у супроводі французького та українського міністрів оборони відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції, та побажав їм успіху.

Зеленський прибув до Франції з Лондона, де мав кількагодинну розмову з прем’єром Британії Кіром Стармером про "план перемоги". Президент також зустрівся у Лондоні з генсеком НАТО Марком Рютте.

За даними німецьких ЗМІ, у п’ятницю президента України чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.