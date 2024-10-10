Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж и скоро начнет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Агентство запустило трансляцию от входа в Елисейский дворец с почетным караулом, где ожидают прибытия Зеленского.

Около 16:20 Эмманюэль Макрон вышел на крыльцо и около минуты ожидал прибытия кортежа Зеленского, после чего вышел ему навстречу и дальше оба отправились внутрь дворца.

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О запланированном визите в Париж президента Украины было известно еще в среду из объявления французской стороны.

9 октября Макрон в сопровождении французского и украинского министров обороны посетил украинских военных 155-й бригады, которые проходят обучение в регионе Гранд-Эст на востоке Франции, и пожелал им успеха.

Зеленский прибыл во Францию из Лондона, где провел многочасовой разговор с премьером Великобритании Киром Стармером о "плане победы". Президент также встретился в Лондоне с генсеком НАТО Марком Рютте.

По данным немецких СМИ, в пятницу президента Украины ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.