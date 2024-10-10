СМИ: Россия получала от немецких компаний оборудование для военных нужд до конца 2023 года

Несмотря на санкции, в 2023 году немецкие компании могли поставить в Россию более 300 грузов, которые могли быть использованы для производства деталей транспортных средств или боеприпасов.

Об этом свидетельствуют данные расследования немецкой телекомпании SWR, передает "Европейская правда".

В распоряжение телекомпании попали российские таможенные документы, из которых стало известно, что до конца декабря 2023 года в Россию было осуществлено более 300 поставок от немецких производителей.

Большинство из них – это крупные промышленные станки или станки с ЧПУ (числовым программным управлением).

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Эти машины, управляемые компьютером, могут, например, резать сталь, сгибать листовой металл, сваривать металлические детали в полностью автоматическом режиме.

Телекомпания отметила, что советник Совета экономической безопасности Украины Елена Юрченко заявила, что 80% станков с ЧПУ в России используются в военном производстве, а Германия является лидером на рынке производства этих станков, с долей до 30% в России.

Журналисты рассказали, что с помощью видео– и фотосъемки удалось выяснить, что российские компании "Парсек", "Камаз", НИР и "Промышленные решения" поставляют российским военным двигатели и детали для самолетов и ракет.

Во всех этих компаниях используется немецкое оборудование, которое, согласно информации из таможенных документов, продолжало поступать и в прошлом году. Не исключено, что Россия получает такие машины и в этом году, отметили журналисты.

Также телекомпании удалось идентифицировать более 30 немецких производителей, чьи машины были импортированы в Россию в прошлом году, многие из них расположены в земле Баден-Вюртемберг, традиционном месте машиностроения.

Среди производителей фигурируют, в частности: Walter Maschinenbau, Vollmer, Fein GmbH, Heller и др.

Как утверждают журналисты, около в двух третях случаев машины были завезены в Россию через Турцию: некоторые турецкие посредники имеют прямые связи с Россией, а некоторые были основаны российскими предпринимателями.

Производители, к которым обратились журналисты, обвиняют посредников, мол, что это те нарушали санкционный режим без ведома немецких компаний.

Эксперты видят возможность прекращения незаконного экспорта в ужесточении санкций и контроля над их соблюдением.

Компании на самом деле могут не знать, куда попадает их продукция, но при желании могут легко об этом узнать и принять соответствующие меры.

Ранее немецкий телеканал ARD провел расследование, которое выявило, что компании Knauf и WKB Systems строят объекты в Мариуполе.

После этого официальный Берлин предостерег немецкие компании от участия в любых российских проектах на территории захваченного города.

А еще раньше журналист общественного вещателя Германии ZDF Армин Кёрпер, который возглавляет московское бюро телеканала, снял репортаж с искаженной картиной о жизни в оккупированном Россией Мариуполе.