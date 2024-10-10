Ексглаві МЗС Польщі загрожує скарга до прокуратури через "візовий скандал"

Колишній міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау буде у списку осіб, на яких спецкомісія Сейму подасть скаргу до прокуратури за підсумками свого розслідування так званого "візового скандалу".

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це заявив очільник слідчої комісії Сейму Марек Сова.

Він сказав, що з того, що стало відомо про "візовий скандал", однозначно йдеться про корупційну схему за участі посадовців, учасники якої добре на ній заробляли.

"Тут йдеться про цілковитий провал з наглядом. Тож не таємниця, що однозначно буде подання до прокуратури щодо міністра Рау. Будуть подання щодо співробітників МЗС, за спільництво і завдання великих збитків", – сказав Сова. Він уточнив, що у комісії готують близько 10 скарг.

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Доповідь спецкомісії, за його словами, практично готова і точно буде представлена у жовтні.

Нагадаємо, йдеться про виявлені у 2023 році випадки надання польських трудових віз у посольствах в країнах Сходу за гроші, що насправді було схемою в’їзду на територію ЄС. У зв’язку з цим прокуратура оголосила підозри семи чинним і колишнім посадовцям.

Спецкомітет у Сеймі щодо "візового скандалу" створили у грудні 2023 року, невдовзі після перемоги на виборах тодішньої опозиції.

Докладніше про скандал і його наслідки – у статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського та редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка "Чорний лебідь" для польської влади: як візова афера може змінити результати виборів.