Экс-главе МИД Польши грозит жалоба в прокуратуру из-за "визового скандала"

Бывший министр иностранных дел Польши Збигнев Рау будет в списке тех, на кого спецкомиссия Сейма подаст жалобу в прокуратуру по итогам своего расследования так называемого "визового скандала".

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом заявил глава следственной комиссии Сейма Марек Сова.

Он сказал, что из того, что стало известно о "визовом скандале", однозначно речь идет о коррупционной схеме с участием должностных лиц, участники которой хорошо на ней зарабатывали.

"Здесь речь идет о полном провале с надзором. Поэтому не секрет, что однозначно будет представление в прокуратуру в отношении министра Рау. Будут представления в отношении сотрудников МИД, за сотрудничество и нанесение больших убытков", – сказал Сова. Он уточнил, что в комиссии готовят около 10 жалоб.

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Доклад спецкомиссии, по его словам, практически готов и точно будет представлен в октябре.

Напомним, речь идет о выявленных в 2023 году случаях предоставления польских трудовых виз в посольствах в странах Азии за деньги, что на самом деле было схемой въезда на территорию ЕС. В связи с этим прокуратура предъявила подозрения семи действующим и бывшим чиновникам.

Спецкомитет в Сейме по "визовому скандалу" создали в декабре 2023 года, вскоре после победы на выборах тогдашней оппозиции.

Подробнее о скандале и его последствиях – в статье "Черный лебедь" для польской власти: как визовая афера может изменить результаты выборов.