В Молдове – три задержания после сотни обысков по делу против партии-агента Кремля

В Молдове объявили о задержании трех подозреваемых после более сотни обысков у лиц, связанных с партией олигарха Илана Шора, по делу о незаконном финансировании партий и подкупе избирателей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Генеральный инспекторат полиции сообщил, что по итогам масштабных обысков у связанных с партией Шора лиц задержали трех подозреваемых.

Задержанные – руководители территориальных организаций партии. Предварительно они будут находиться под стражей следующие 72 часа.

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Речь идет о деле о незаконном финансировании партий и подкупе избирателей. Согласно материалам расследования, лидеры территориальных организаций "некоторых партий" получали теневое финансирование для организации акций протеста и влияния на избирателей.

Напомним, 10 октября полиция Молдовы объявила, что за последние два дня состоялось 115 обысков по делу о незаконном финансировании партий и речь идет, в частности, о политсиле Шора.

По итогам обысков правоохранители опубликовали видео, где содержатся кадры с доказательствами.

Также в четверг в Молдове перестали быть доступными Telegram-каналы беглого олигарха Илана Шора и другие, связанные с его политсилой и ключевыми соратниками – в том числе официально избранной руководительницы автономного региона Гагаузии.

Напомним, популистскую и пророссийскую партию олигарха Илана Шора "Шор" в прошлом году объявили неконституционной. После того она перерегистрировалась с названием "Шанс". Ключевые ее политики оказались в санкционных списках ЕС за дестабилизацию Молдовы.

Уже через 10 дней – 20 октября – в Молдове пройдут президентские выборы, на которых действующий президент Майя Санду надеется переизбраться на второй срок и сохранить прозападный курс страны.

В тот же день состоится референдум о вступлении в Европейский Союз.

"Европейская правда" рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове.

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