Британія розслідує понад три десятки справ у зв'язку з порушенням санкцій проти РФ

Британський уряд проводить розслідування щодо 37 компаній, пов'язаних з Великою Британією, на предмет можливого порушення російських нафтових санкцій, але поки що жодних штрафів не накладали.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Фінансові санкції проти Росії були запроваджені Великою Британією та іншими західними країнами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Назви компаній, щодо яких ведеться розслідування, невідомі, але зрозуміло, що деякі з них, ймовірно, є морськими страховими компаніями.

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Дані, отримані ВВС за допомогою законів про свободу інформації, показують, що з грудня 2022 року Міністерство фінансів розпочало розслідування щодо 52 компаній, пов'язаних з Великою Британією, які підозрюють в порушенні стелі цін на російську нафту. Станом на серпень 37 з цих розслідувань були в процесі, а 15 завершилися, але жодних штрафів не наклали.

Антикорупційна організація Global Witness заявила, що "досить дивно", що досі не було виписано жодного штрафу, і назвала нафтове обмеження "свого роду паперовим тигром", який не в змозі боротися з порушенням правил.

Луїс Вілсон, керівник відділу розслідувань викопного палива в Global Witness, закликав до "сміливих дій" проти компаній, які порушують санкції.

Розслідування потенційних порушень нафтової стелі цін та інших фінансових санкцій проводить підрозділ Мінфіну, який називається Управлінням з виконання фінансових санкцій (OFSI). У березні OFSI отримав додаткові 50 млн фунтів стерлінгів для покращення виконання санкційного режиму Великої Британії.

Представник міністерства заявив, що воно вживатиме примусових заходів "там, де це доречно", і що воно "ставить порушників санкцій до відома".

Там додали, що обмеження скорочує податкові надходження Росії від продажу нафти, а дані міністерства фінансів свідчать про 30-відсоткове падіння торік порівняно з 2022 роком.

Нагадаємо, наприкінці вересня Велика Британія наклала санкції на дві юридичні особи та п’ять суден, причетних до перевезення російського скрапленого природного газу.

А президент США Джо Байден заявив про викриття криптомережі, що допомагала Росії обходити санкції та займалася відмиванням коштів.

Раніше у вересні США наклали санкції на російську пропагандистську медіагрупу "Россия сегодня" і її гендиректора Дмитрія Кисельова.