Британия расследует более трех десятков дел в связи с нарушением санкций против РФ

Британское правительство проводит расследование в отношении 37 компаний, связанных с Великобританией, на предмет возможного нарушения российских нефтяных санкций, но пока никаких штрафов не накладывали.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Финансовые санкции против России были введены Великобританией и другими западными странами после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Названия компаний, в отношении которых ведется расследование, неизвестны, но понятно, что некоторые из них, вероятно, являются морскими страховыми компаниями.

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Данные, полученные ВВС с помощью законов о свободе информации, показывают, что с декабря 2022 года Министерство финансов начало расследование в отношении 52 связанных с Великобританией компаний, которые подозреваются в нарушении потолка цен на российскую нефть.

По состоянию на август 37 из этих расследований были в процессе, а 15 завершились, но никаких штрафов не наложили.

Антикоррупционная организация Global Witness заявила, что "довольно странно", что до сих пор не было выписано ни одного штрафа, и назвала нефтяное ограничение "своего рода бумажным тигром", который не в состоянии бороться с нарушением правил.

Луис Уилсон, руководитель отдела расследований ископаемого топлива в Global Witness, призвал к "смелым действиям" против компаний, нарушающих санкции.

Расследование потенциальных нарушений нефтяного потолка цен и других финансовых санкций проводит подразделение Минфина, которое называется Управлением по исполнению финансовых санкций (OFSI).

В марте OFSI получил дополнительные 50 млн фунтов стерлингов для улучшения выполнения санкционного режима Великобритании.

Представитель министерства заявил, что оно будет принимать принудительные меры "там, где это уместно", и что оно "ставит нарушителей санкций в известность".

Там добавили, что ограничение сокращает налоговые поступления России от продажи нефти, добавив, что данные министерства финансов страны свидетельствуют о 30%-м падении в прошлом году по сравнению с 2022 годом.

Напомним, в конце сентября Великобритания наложила санкции на два юридических лица и пять судов, причастных к перевозке российского сжиженного природного газа.

А президент США Джо Байден заявил о разоблачении криптосети, которая помогала России обходить санкции и занималась отмыванием средств.

Ранее в сентябре США наложили санкции на российскую пропагандистскую медиагруппу "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева.