Блінкен: США інтенсивно працюватимуть, щоб запобігти ширшому конфлікту на Близькому Сході

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська сторона буде "інтенсивно брати участь" у запобіганні ширшого конфлікту на Близькому Сході.

Про це він сказав журналістам в ході свого візиту до Лаосу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Заява Блінкена пролунала на тлі зростання занепокоєння щодо повномасштабної регіональної війни на Близькому Сході.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб за допомогою стримування і дипломатії не допустити цього", – зазначив держсекретар.

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Він також додав, що "дуже стурбований неадекватністю допомоги", яка надходить до людей в Газі, підкресливши, що США "безпосередньо взаємодіють з Ізраїлем щодо необхідності задоволення гуманітарних потреб" населення анклаву.

Блінкен наголосив на необхідності "дипломатичного рішення в Лівані" на тлі ізраїльського наземного вторгнення на півдні країни і посилення авіаударів у боротьбі з "Хезболлою".

ЗМІ раніше повідомили, що США наразі не намагаються відновити зусилля з укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ліванським терористичним угрупованням "Хезболла".

Американці посадовці розповіли, що США "змирилися" з тим, що намагатимуться формувати й обмежувати операції Ізраїлю в Лівані та проти Ірану, а не припиняти бойові дії.

Своєю чергою президент США Джо Байден раніше заявив, що вважає малоймовірною "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані.