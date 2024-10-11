Блинкен: США будут интенсивно работать, чтобы предотвратить более широкий конфликт на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона будет "интенсивно участвовать" в предотвращении более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал журналистам в ходе своего визита в Лаос, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Заявление Блинкена прозвучало на фоне роста беспокойства относительно полномасштабной региональной войны на Ближнем Востоке.

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы с помощью сдерживания и дипломатии не допустить этого", – отметил госсекретарь.

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Он также добавил, что "очень обеспокоен неадекватностью помощи", которая поступает к людям в Газе, подчеркнув, что США "напрямую взаимодействуют с Израилем относительно необходимости удовлетворения гуманитарных потребностей" населения анклава.

Блинкен подчеркнул необходимость "дипломатического решения в Ливане" на фоне израильского наземного вторжения на юге страны и усиления авиаударов в борьбе с "Хезболлой".

СМИ ранее сообщили, что США пока не пытаются возобновить усилия по заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанской террористической группировкой "Хезболла".

Американские чиновники рассказали, что США "смирились" с тем, что будут пытаться формировать и ограничивать операции Израиля в Ливане и против Ирана, а не прекращать боевые действия.

В свою очередь президент США Джо Байден ранее заявлял, что считает маловероятной "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане.