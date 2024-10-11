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Литва получила первые боевые дроны от своих производителей – для себя и Украины

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Новости — Пятница, 11 октября 2024, 17:11 — Мария Емец

Литовская армия получила первую партию боевых дронов, изготовленных литовскими компаниями по контракту с Минобороны страны, из которых львиная доля заказана для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Минобороны Литвы.

В ведомстве отметили, что получение первой партии боевых дронов литовского производства – особый момент.

"Мы покупаем более 2300 литовских дронов для наших собственных вооруженных сил, а также мы поставим около 5 тысяч таких беспилотников Украине, что усилит и нашу, и украинскую оборону", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Литвы начинают новый этап укрепления своих оперативных возможностей – они планируют приобрести морские надводные дроны и интегрировать их в состав Военно-морских сил.

Также на этой неделе в Литве показали, как испытывают новые инженерные средства для укрепления оборонительных рубежей в приграничье с Калининградской областью РФ.

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