Литва получила первые боевые дроны от своих производителей – для себя и Украины

Литовская армия получила первую партию боевых дронов, изготовленных литовскими компаниями по контракту с Минобороны страны, из которых львиная доля заказана для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Минобороны Литвы.

В ведомстве отметили, что получение первой партии боевых дронов литовского производства – особый момент.

Today marks a significant milestone as @LTU_Army receives its first domestically purchased combat drones. We are acquiring over 2300 Lithuanian drones for our forces, also, we will deliver nearly 5000 of such drones to Ukraine, strengthening both our military & Ukraine’s defence. pic.twitter.com/Tegv9HD8jk Реклама: October 11, 2024

"Мы покупаем более 2300 литовских дронов для наших собственных вооруженных сил, а также мы поставим около 5 тысяч таких беспилотников Украине, что усилит и нашу, и украинскую оборону", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Литвы начинают новый этап укрепления своих оперативных возможностей – они планируют приобрести морские надводные дроны и интегрировать их в состав Военно-морских сил.

Также на этой неделе в Литве показали, как испытывают новые инженерные средства для укрепления оборонительных рубежей в приграничье с Калининградской областью РФ.