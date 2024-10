Литва получила первые боевые дроны от своих производителей – для себя и Украины

Литовская армия получила первую партию боевых дронов, изготовленных литовскими компаниями по контракту с Минобороны страны, из которых львиная доля заказана для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Минобороны Литвы.

В ведомстве отметили, что получение первой партии боевых дронов литовского производства – особый момент.

Today marks a significant milestone as @LTU_Army receives its first domestically purchased combat drones. We are acquiring over 2300 Lithuanian drones for our forces, also, we will deliver nearly 5000 of such drones to Ukraine, strengthening both our military & Ukraine’s defence. pic.twitter.com/Tegv9HD8jk

Реклама: