У Польщі військового звинувачують у пограбуванні жертв повені

У Польщі військовому Сил територіальної оборони висунули звинувачення у пограбуванні жертв повені на близько 35 тисяч злотих (понад 80 тисяч євро).

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, справу розслідує військова поліція в місті Ґдиня та місцева районна прокуратура.

Військовому висунули звинувачення в крадіжці на суму близько 35 тисяч злотих з демонстрацією неповаги, а також у схилянні двох свідків до надання хибних свідчень. Прокуратура звернулася до суду з проханням взяти обвинуваченого під варту на три місяці.

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Польське видання Onet першим повідомило про те, що один з солдатів вкрав майно, призначене для жертв повені. Після цього його заарештували у четвер, 10 жовтня.

"Надзвичайною і несподіваною ситуацією як для командування WOT (територіальної оборони), так і для військових, задіяних в операції "Фенікс", стала поява інформації про ймовірне привласнення майна, призначеного для жертв повені, яке нібито скоїв солдат 7-ї Поморської бригади територіальної оборони. У зв'язку з цією інформацією військова поліція затримала військового та розпочала розслідування", – йдеться в заяві командування територіальної оборони.

Як акцентували у командуванні, щойно факт крадіжки буде підтверджено – військовий понесе повну відповідальність.

Наслідком порушення закону є негайне звільнення зі служби та відкриття кримінального провадження.

"Після того, як звинувачення будуть підтверджені військовою поліцією і прокурором, командувач військ територіальної оборони подасть клопотання про звільнення вищезгаданого солдата зі служби", – додали у відомстві.

Як відомо, на південному заході Польщі триває операція "Фенікс", мета якої – відбудова та очищення територій, що постраждали від повеней.

20 вересня у Польщі окружний суд міста Клодзко виніс перший вирок у справі про мародерство в зоні повені.

З моменту початку спаду води й до 28 вересня польські правоохоронці зафіксували 23 випадки мародерства на території країни.