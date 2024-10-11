В Польше военного обвиняют в ограблении жертв наводнения

В Польше военному Сил территориальной обороны предъявили обвинение в ограблении жертв наводнения на около 35 тысяч злотых (более 80 тысяч евро).

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, дело расследует военная полиция в городе Гдыня и местная районная прокуратура.

Военному предъявили обвинение в краже на сумму около 35 тысяч злотых с демонстрацией неуважения, а также в склонении двух свидетелей к даче ложных показаний.

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Прокуратура обратилась в суд с просьбой взять обвиняемого под стражу на три месяца.

Польское издание Onet первым сообщило о том, что один из солдат украл имущество, предназначенное для жертв наводнения. После этого, его арестовали в четверг, 10 октября.

"Чрезвычайной и неожиданной ситуацией как для командования WOT (территориальной обороны), так и для военных, задействованных в операции "Феникс", стало появление информации о вероятном присвоении имущества, предназначенного для жертв наводнения, которое якобы совершил солдат 7-й Поморской бригады территориальной обороны. В связи с этой информацией военная полиция задержала военного и начала расследование", – говорится в заявлении командования территориальной обороны.

Как акцентировали в командовании, как только факт кражи будет подтвержден – военный несет полную ответственность.

Следствием нарушения закона является немедленное увольнение со службы и открытие уголовного производства.

"После того, как обвинения будут подтверждены Военной полицией и прокурором, командующий войск территориальной обороны подаст ходатайство об увольнении вышеупомянутого солдата со службы", – добавили в ведомстве.

Как известно, на юго-западе Польши продолжается операция "Феникс", цель которой – восстановление и очистка территорий, пострадавших от наводнений.

20 сентября в Польше окружной суд города Клодзко вынес первый приговор по делу о мародерстве в зоне наводнения.

С момента начала спада воды и до 28 сентября польские правоохранители зафиксировали 23 случая мародерства на территории страны.