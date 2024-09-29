У Польщі зафіксували 23 випадки мародерства на підтоплених територіях

Шахраї та мародери продовжують наживатися на мешканцях Польщі, які постраждали від повені, зокрема з моменту початку спаду води й до суботи, 28 вересня, польські правоохоронці зафіксували 23 випадки мародерства.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

За даними поліції, з моменту початку спаду води і до суботи, 28 вересня, було зафіксовано 23 випадки мародерства.

Загалом правоохоронці заарештували 19 людей, які вдиралися до покинутих магазинів, заправних станцій, а також до будинків та квартир.

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У поліції нагадали, що постійно контролюють ситуацію в регіонах підтоплення, а також патрулюють райони, де вода вже зійшла.

Як відомо, 20 вересня у Польщі окружний суд міста Клодзко виніс перший вирок у справі про мародерство в зоні повені.

Нагадаємо, 27 вересня кількість підтверджених загиблих внаслідок повеней у Польщі зросла до дев’яти людей - знайшли ще двох загиблих.

Сейм Польщі починає розглядати спеціальний законопроєкт уряду щодо подолання наслідків стихійного лиха та підтримки постраждалих, також у парламенті створюють спецкомітет з цього питання.