Туск обещает свести "к нулю" нелегальную миграцию в Польше

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что его правительство разработало стратегию противодействия нелегальной миграции, которая призвана полностью ликвидировать это явление, даже вопреки правилам ЕС.

Об этом он сказал на съезде своей партии "Гражданская платформа" в Варшаве в субботу, 12 октября, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Во время выступления Туск раскритиковал предшественников из "Права и справедливости", из-за политики которых, по его словам, "Польшу де-факто затопила волна нелегальной миграции", а их правительство "было наиболее промиграционное с точки зрения нелегальной миграции, правительство в Европе".

"Мы сведем нелегальную миграцию в Польше к минимуму, мы искореним те практики, которые де-факто обходили польские интересы, которые нарушали безопасность польских женщин и поляков, а также польского государства. И мы искореним эти практики до нуля", – пообещал польский премьер.

Реклама:

Он также заверил, ссылаясь в частности на Пакт о миграции и убежище ЕС, что Польша "не будет уважать и не будет реализовывать никаких европейских идей, если есть уверенность, что они вредят нашей безопасности".

В этом контексте Туск анонсировал презентацию правительственной стратегии противодействия нелегальной миграции "Вернуть контроль, обеспечить безопасность", которую он планирует представить 15 октября.

"Сегодня самое важное в Польше, в Европе и в мире – это дать хороший, честный и достойный, но одновременно жесткий ответ на вызовы и страхи, которые возникают в связи с массовой миграцией, большим миграционным давлением, а также политикой враждебных стран, которые организуют эту нелегальную миграцию", – добавил он.

В последние годы Польша столкнулась с ростом нелегальной миграции со стороны Беларуси, которая продолжается до сих пор.

Читайте также: Мигранты, расколовшие Польшу: почему новая власть сохранила политику предшественников.