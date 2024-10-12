У Бельгії посилили заходи безпеки в казармах через можливі диверсії

Кілька військових казарм у Бельгії були переведені в режим підвищеної готовності після того, як отримали конкретні погрози саботажу і шпигунства.

Цю інформацію, спершу поширену ЗМІ, підтвердило бельгійське Міністерство оборони, пише "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

У кількох армійських казармах у Бельгії ще у п’ятницю, 11 жовтня, були посилені заходи безпеки через інформацію про можливі загрози диверсій і шпигунства.

У зв'язку з цим рівень безпеки в декількох військових кварталах був підвищений з базового рівня "Альфа" до рівня "Браво" – другого з чотирьох можливих рівнів захисту, для кожного з яких передбачені конкретні заходи.

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Підвищення рівня загрози спричиняє додаткові заходи безпеки, особливо для особового складу охорони у відповідних казармах, але деталі не можуть бути розголошені з міркувань безпеки.

Міністерство оборони Бельгії поки що не надало додаткової інформації про конкретні загрози.

Рішення може бути пов'язане з атаками проросійських хакерських груп на бельгійські сайти в останні дні, спровоковані намірами країни закупити самохідні артилерійські установки Caesar для України.

На початку року глава бельгійського уряду Александр Де Кроо говорив, що Бельгія протягом останніх місяців вислала з країни десятки так званих "російських дипломатів", які явно були шпигунами.