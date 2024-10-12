В Бельгии усилили меры безопасности в казармах из-за возможных диверсий

Несколько военных казарм в Бельгии были переведены в режим повышенной готовности после того, как получили конкретные угрозы саботажа и шпионажа.

Эту информацию, сначала распространенную СМИ, подтвердило бельгийское Министерство обороны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

В нескольких армейских казармах в Бельгии еще в пятницу, 11 октября, были усилены меры безопасности из-за информации о возможных угрозах диверсий и шпионажа.

В связи с этим уровень безопасности в нескольких военных кварталах был повышен с базового уровня "Альфа" до уровня "Браво" – второго из четырех возможных уровней защиты, для каждого из которых предусмотрены конкретные меры.

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Повышение уровня угрозы влечет за собой дополнительные меры безопасности, особенно для личного состава охраны в соответствующих казармах, но детали не могут быть разглашены по соображениям безопасности.

Министерство обороны Бельгии пока не предоставило дополнительной информации о конкретных угрозах.

Решение может быть связано с атаками пророссийских хакерских групп на бельгийские сайты в последние дни, спровоцированные намерениями страны закупить самоходные артиллерийские установки Caesar для Украины.

В начале года глава бельгийского правительства Александр Де Кроо говорил, что Бельгия в течение последних месяцев выслала из страны десятки так называемых "российских дипломатов", которые явно были шпионами.