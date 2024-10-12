AFP: Уряд Німеччини пом’якшив плани посилення міграційної політики

Уряд Німеччини пом'якшив свій план щодо посилення політики прийняття шукачів притулку, ухвалений наприкінці серпня на тлі смертельних нападів із ножем у місті Золінген.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на відповідний документ у своєму розпорядженні, пише "Європейська правда".

Один із ключових заходів, який німецький уряд схвалив наприкінці серпня, передбачав скасування допомоги шукачам притулку, які в'їхали в іншу країну ЄС перед тим, як прибути до Німеччини.

Це положення в оновленому плані зберегли, але додали винятки, стверджує AFP.

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Серед іншого, повне скасування допомоги буде можливе лише в тому випадку, якщо від'їзд шукачів притулку до країни ЄС, звідки вони вперше прибули, "є юридично і фактично можливим". Також, ідеться в матеріалі, позбавлення допомоги не стосуватиметься дітей.

"Ми не хочемо стати причиною бездомності або зубожіння шукачів притулку, за яких несе відповідальність інша країна-член ЄС", – пояснив зміни депутат від Шольцової Соціал-демократичної партії Німеччини Дірк Візе.

Німецький уряд представив свою пропозицію після того, як сирієць, підозрюваний у зв'язках з "Ісламською державою", вчинив напад з ножем на вечірці в Золінгені, у результаті якого загинули три людини.

Крім того, для протидії нелегальній міграції з 16 вересня перевірки проводяться на всіх кордонах Німеччини, щоб зменшити кількість несанкціонованих в'їздів.