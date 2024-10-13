У Франції заарештували громадянина Афганістану, який міг планувати теракт

Антитерористична прокуратура Франції заарештувала громадянина Афганістану за звинуваченням у тероризмі – його підозрюють у підготовці теракту.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда"

Як розповіли журналісти, 22-річний підозрюваний був одним з трьох осіб, яких, як повідомила влада на початку цього тижня, затримали на півдні Тулузи.

Двох інших людей звільнили з-під варти, зазначило агентство.

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Влада заявила, що розслідування, розпочате 27 вересня, згодом виявило "план насильницьких дій, спрямованих проти людей на футбольному стадіоні або в торговому центрі", ймовірно, пов'язане із застриманим.

За їхніми даними, правоохоронці виявили "кілька елементів", які нібито пов'язують затриманого із "радикалізацією" та "прихильністю до ідеології угруповання "Ісламська держава".

Напередодні повідомлялося, що у США до 14 років ув’язнення засудили 24-річного військовослужбовця Коула Бріджеса, який намагався допомогти терористичній організації "Ісламська держава" влаштувати смертельну засідку на американських військових.