Во Франции арестовали гражданина Афганистана, который мог планировать теракт

Антитеррористическая прокуратура Франции арестовала гражданина Афганистана по обвинению в терроризме – его подозревают в подготовке теракта.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда"

Как рассказали журналисты, 22-летний подозреваемый был одним из трех человек, которых, как сообщили власти в начале этой недели, задержали на юге Тулузы.

Двух других людей освободили из-под стражи, отметило агентство.

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Власти заявили, что расследование, начатое 27 сентября, впоследствии выявило "план насильственных действий, направленных против людей на футбольном стадионе или в торговом центре", вероятно, связанное с задержанным.

По их данным, правоохранители обнаружили "несколько элементов", которые якобы связывают задержанного с "радикализацией" и "приверженностью к идеологии группировки „Исламское государство".

Накануне сообщалось, что в США к 14 годам заключения приговорили 24-летнего военнослужащего Коула Бриджеса, который пытался помочь террористической организации "Исламское государство" устроить смертельную засаду на американских военных.