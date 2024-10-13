У Латвії збирають підписи за обмеження роботи соцмережі X

У Латвії на порталі громадських ініціатив Mana balss розпочато збір підписів за обмеження або заборону діяльності платформи X (Twitter).

Про це розповіло Delfi, передає "Європейська правда".

Як повідомило видання, автор ініціативи зазначає, що останнім часом у різних ЗМІ з'являється дедалі більше інформації про роль X у поширенні відкритих дезінформаційних кампаній і брехні.

Він звертає увагу, що, на думку власника соцмережі Ілона Маска, ЄС виступає "проти свободи слова і висловлювання", і такі заяви типові для його риторики.

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Тому автор ініціативи закликає латвійську громадськість, Сейм і Національну раду з електронних ЗМІ оцінити відповідність X інтересам Латвії та призначенню платформи як соціальної мережі.

Він вважає, що, з огляду на нинішню геополітичну ситуацію в Європі, Латвія має показати приклад під час запровадження таких обмежень.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що британські поліцейські підрозділи скорочують свою присутність у мережі X через занепокоєння її роллю у просуванні екстремістських поглядів.

Також на початку жовтня Туреччина заблокувала доступ до платформи обміну миттєвими повідомленнями Discord за рішенням суду.