В Латвии собирают подписи за ограничение работы соцсети X

В Латвии на портале общественных инициатив Mana balss начат сбор подписей за ограничение или запрет деятельности платформы X (Twitter).

Об этом рассказало Delfi, передает "Европейская правда".

Как сообщило издание, автор инициативы отмечает, что в последнее время в различных СМИ появляется все больше информации о роли X в распространении открытых дезинформационных кампаний и лжи.

Он обращает внимание, что, по мнению владельца соцсети Илона Маска, ЕС выступает "против свободы слова и высказывания", и такие заявления типичны для его риторики.

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Поэтому автор инициативы призывает латвийскую общественность, Сейм и Национальный совет по электронным СМИ оценить соответствие X интересам Латвии и назначению платформы как социальной сети.

Он считает, что, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию в Европе, Латвия должна показать пример при введении таких ограничений.

Напомним, недавно сообщалось, что британские полицейские подразделения сокращают свое присутствие в сети X из-за беспокойства ее ролью в продвижении экстремистских взглядов.

Также в начале октября Турция заблокировала доступ к платформе обмена мгновенными сообщениями Discord по решению суда.