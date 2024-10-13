Итальянские центры в Албании примут первых мигрантов на следующей неделе

Итальянский министр внутренних дел Маттео Пьянтедози заявил, что первые мигранты прибудут на следующей неделе в два центра для мигрантов, которые Италия создала на территории Албании.

Заявление итальянского министра приводит ANSA, сообщает "Европейская правда".

По словам главы МВД Италии, центры "похожи на итальянские" с "облегченным режимом содержания".

"Мы рассчитываем начать на следующей неделе. Мы реально ожидаем, что первые люди будут доставлены в центры в Албании на следующей неделе". Перерезания ленточки не будет", – сказал Пьянтедози.

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Он добавил, что в центрах "нет колючей проволоки" и есть медицинское обслуживание.

Соглашение между Италией и Албанией, заключенное в прошлом году, является первым примером того, как страна, не входящая в ЕС, принимает мигрантов от имени страны ЕС.

Оно уже привлекло внимание других западных стран, которые стремятся сдержать все большее количество мигрантов, прибывающих из Африки и Ближнего Востока.