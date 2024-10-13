Туреччина і Сербія зацікавлені у спільному виробництві дронів

Туреччина і Сербія зацікавлені у спільному виробництві беспілотників військового призначення.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Хоча Сербія спочатку планувала придбати у Туреччини військові дрони Bayraktar, у 2023 році вона оголосила, що відмовилася від цього плану у відповідь на постачання Туреччиною безпілотників до Косова.

Раніше цього тижня сербський президент Александар Вучич прийняв у Белграді свого турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана.

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"Турецька військова промисловість значно сильніша за нашу. Але, без удаваної скромності, ми також не повинні бути недооцінені. У цих рамках я бачу простір для великої співпраці", – сказав Вучич на спільній пресконференції з Ердоганом.

Він сказав, що "ми не зацікавлені у війнах, але ми повинні мати достатньо сили, щоб стримувати будь-кого".

Відповідаючи на запитання, чи включатиме сербсько-турецька співпраця у військово-промисловому комплексі виробництво безпілотників Bayraktar, Ердоган сказав: "У Сербії є певні ресурси, які ми можемо використати для цього".

"Сербія має певні можливості, ми маємо певні можливості, і як дружні країни ми можемо розвивати наші можливості разом. У світі є люди, які позитивно ставитимуться до нашої співпраці, і ті, кому вона не сподобається, це природно, але оскільки ми є лідерами, ми повинні приймати ці рішення суверенно разом з нашими партнерами", – зазначив Ердоган.

Раніше цього тижня литовська армія отримала першу партію бойових дронів, які виготовили місцеві компанії.

А у вересні Польща підписала контракти на закупівлю систем радіолокаційного контролю та дрони на суму понад мільярд злотих.