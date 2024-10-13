Турция и Сербия заинтересованы в совместном производстве дронов

Турция и Сербия заинтересованы в совместном производстве беспилотников военного назначения.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Хотя Сербия изначально планировала приобрести у Турции военные дроны Bayraktar, в 2023 году она объявила, что отказалась от этого плана в ответ на поставки Турцией беспилотников в Косово.

Ранее на этой неделе сербский президент Александар Вучич принял в Белграде своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.

Реклама:

"Турецкая военная промышленность значительно сильнее нашей. Но, без ложной скромности, мы также не должны быть недооценены. В этих рамках я вижу пространство для большого сотрудничества", – сказал Вучич на совместной пресс-конференции с Эрдоганом.

Он сказал, что "мы не заинтересованы в войнах, но мы должны иметь достаточно силы, чтобы сдерживать любого".

Отвечая на вопрос, будет ли включать сербско-турецкое сотрудничество в военно-промышленном комплексе производство беспилотников Bayraktar, Эрдоган сказал: "У Сербии есть определенные ресурсы, которые мы можем использовать для этого".

"Сербия имеет определенные возможности, мы имеем определенные возможности, и как дружественные страны мы можем развивать наши возможности вместе. В мире есть люди, которые положительно будут относиться к нашему сотрудничеству, и те, кому оно не понравится, это естественно, но поскольку мы являемся лидерами, мы должны принимать эти решения суверенно вместе с нашими партнерами", – отметил Эрдоган.

Ранее на этой неделе литовская армия получила первую партию боевых дронов, которые изготовили местные компании.

А в сентябре Польша подписала контракты на закупку систем радиолокационного контроля и дронов на сумму более миллиарда злотых.