Ексофіцера Штазі засудили на 10 років ув'язнення за вбивство пів столітньої давності

Суд у Берліні в понеділок виніс вирок для колишнього співробітника таємної поліції Німецької Демократичної Республіки – Штазі – Манфреда Науманна за вбивство у 1974 році поляка Чеслава Кукучки на прикордонному переході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Суд у Берліні засудив колишнього співробітника Штазі до 10 років ув'язнення за вбивство поляка у 1974 році на колишньому східнонімецькому прикордонному переході на станції Фрідріхштрассе.

80-річного Науманна у жовтні 2023 року звинуватили в навмисному вбивстві Кукучки 29 березня 1974 року. На той момент 31-річний підсудний входив до складу оперативної групи Міністерства державної безпеки НДР.

Реклама:

Того дня 38-річний Кукучка хотів виїхати до Західного Берліна, увійшов до польського посольства, погрожуючи підірвати бомбу у портфелі (яка виявилась муляжем), якщо його прохання не задовольнять.

Вважається, що співробітники посольства задовольнили прохання Кукучки й попередили владу НДР. Але Штазі отримали наказ зробити поляка "нешкідливим" – евфемізм на позначення ліквідації політичних опонентів.

Кукучка пройшов два з трьох контрольних пунктів на берлінській станції Фрідріхштрассе – тодішньому прикордонному переході між НДР і ФРН. Після цього його застрелив Манфред Науманн. Свідками злочину стали три школярки із Західної Німеччини, які поверталися з екскурсії. Їх викликали для свідчень.

Сьогодні, як повідомляє німецький Bild, Науманн живе на околиці Лейпцига і насолоджується тихим життям на пенсії. За інформацією німецької газети, пенсіонер їздить за покупками на позашляховику.

Розслідування вбивства Кукучки розпочиналося вже тричі. У 2016 році в архіві Штазі були виявлені досі невідомі документи.

Як повідомляє tagesschau.de, важливим у справі став рапорт полковника Штазі Віллі Дамма. Саме він керував акцією проти поляка.

У день акції він зазначив, що заступник міністра Штазі Бруно Бітер вирішив "нейтралізувати Кукучку, якщо це можливо, біля будівлі посольства ПНР".

"Під час брифінгу розгорнуті сили змогли нейтралізувати польського громадянина, не звертаючи особливої уваги на інших подорожуючих", – зазначав полковник Штазі Віллі Дамм.

Кримінальне провадження розпочалося знову, коли у 2022 році прокуратура звернулася із запитом про екстрадицію Манфреда Науманна до Польщі.

Суд у справі триває з березня 2024 року.

Лише за офіційними даними щонайменше 140 людей були вбиті під час спроб перетнути Берлінський мур між 1961 і 1989 роками, а ще сотні загинули, намагаючись втекти зі Східної Німеччини до Західної іншими способами.