Экс-офицера Штази осудили на 10 лет заключения за убийство полувековой давности

Суд в Берлине в понедельник вынес приговор бывшему сотруднику тайной полиции Германской Демократической Республики – Штази – Манфреду Науманну за убийство в 1974 году поляка Чеслава Кукучки на пограничном переходе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Суд в Берлине приговорил бывшего сотрудника Штази к 10 годам заключения за убийство поляка в 1974 году на бывшем восточногерманском пограничном переходе на станции Фридрихштрассе.

80-летнего Науманна в октябре 2023 года обвинили в умышленном убийстве Кукучки 29 марта 1974 года. На тот момент 31-летний подсудимый входил в состав оперативной группы Министерства государственной безопасности ГДР.

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В тот день 38-летний Кукучка хотел уехать в Западный Берлин, вошел в польское посольство, угрожая взорвать бомбу в портфеле (которая оказалась муляжом), если его просьбу не удовлетворят.

Считается, что сотрудники посольства удовлетворили просьбу Кукучки и предупредили власти ГДР. Но Штази получили приказ сделать поляка "безвредным" – эвфемизм для обозначения ликвидации политических оппонентов.

Кукучка прошел два из трех контрольных пунктов на берлинской станции Фридрихштрассе – тогдашнем пограничном переходе между ГДР и ФРГ. После этого его застрелил Манфред Науманн. Свидетелями преступления стали три школьницы из Западной Германии, которые возвращались с экскурсии. Их вызвали для дачи показаний.

Сегодня, как сообщает немецкий Bild, Науманн живет на окраине Лейпцига и наслаждается тихой жизнью на пенсии. По информации немецкой газеты, пенсионер ездит за покупками на внедорожнике.

Расследование убийства Кукучки начиналось уже трижды. В 2016 году в архиве Штази были обнаружены до сих пор неизвестные документы.

Как сообщает tagesschau.de, важным в деле стал рапорт полковника Штази Вилли Дамма. Именно он руководил акцией против поляка.

В день акции он отметил, что заместитель министра Штази Бруно Битер решил "нейтрализовать Кукучку, если это возможно, у здания посольства ПНР".

"Во время брифинга развернутые силы смогли нейтрализовать польского гражданина, не обращая особого внимания на других путешественников", – отмечал полковник Штази Вилли Дамм.

Уголовное производство началось снова, когда в 2022 году прокуратура обратилась с запросом об экстрадиции Манфреда Науманна в Польшу.

Суд по делу продолжается с марта 2024 года.

Только по официальным данным по меньшей мере 140 человек были убиты во время попыток пересечь Берлинскую стену между 1961 и 1989 годами, а еще сотни погибли, пытаясь бежать из Восточной Германии в Западную другими способами.