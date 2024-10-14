Экс-офицера Штази осудили на 10 лет заключения за убийство полувековой давности
Суд в Берлине в понедельник вынес приговор бывшему сотруднику тайной полиции Германской Демократической Республики – Штази – Манфреду Науманну за убийство в 1974 году поляка Чеслава Кукучки на пограничном переходе.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
Суд в Берлине приговорил бывшего сотрудника Штази к 10 годам заключения за убийство поляка в 1974 году на бывшем восточногерманском пограничном переходе на станции Фридрихштрассе.
80-летнего Науманна в октябре 2023 года обвинили в умышленном убийстве Кукучки 29 марта 1974 года. На тот момент 31-летний подсудимый входил в состав оперативной группы Министерства государственной безопасности ГДР.
В тот день 38-летний Кукучка хотел уехать в Западный Берлин, вошел в польское посольство, угрожая взорвать бомбу в портфеле (которая оказалась муляжом), если его просьбу не удовлетворят.
Считается, что сотрудники посольства удовлетворили просьбу Кукучки и предупредили власти ГДР. Но Штази получили приказ сделать поляка "безвредным" – эвфемизм для обозначения ликвидации политических оппонентов.
Кукучка прошел два из трех контрольных пунктов на берлинской станции Фридрихштрассе – тогдашнем пограничном переходе между ГДР и ФРГ. После этого его застрелил Манфред Науманн. Свидетелями преступления стали три школьницы из Западной Германии, которые возвращались с экскурсии. Их вызвали для дачи показаний.
Сегодня, как сообщает немецкий Bild, Науманн живет на окраине Лейпцига и наслаждается тихой жизнью на пенсии. По информации немецкой газеты, пенсионер ездит за покупками на внедорожнике.
Расследование убийства Кукучки начиналось уже трижды. В 2016 году в архиве Штази были обнаружены до сих пор неизвестные документы.
Как сообщает tagesschau.de, важным в деле стал рапорт полковника Штази Вилли Дамма. Именно он руководил акцией против поляка.
В день акции он отметил, что заместитель министра Штази Бруно Битер решил "нейтрализовать Кукучку, если это возможно, у здания посольства ПНР".
"Во время брифинга развернутые силы смогли нейтрализовать польского гражданина, не обращая особого внимания на других путешественников", – отмечал полковник Штази Вилли Дамм.
Уголовное производство началось снова, когда в 2022 году прокуратура обратилась с запросом об экстрадиции Манфреда Науманна в Польшу.
Суд по делу продолжается с марта 2024 года.
Только по официальным данным по меньшей мере 140 человек были убиты во время попыток пересечь Берлинскую стену между 1961 и 1989 годами, а еще сотни погибли, пытаясь бежать из Восточной Германии в Западную другими способами.