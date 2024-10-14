Італія закликає ЄС до тіснішої співпраці, щоб конкурувати в космосі

Країни повинні тісніше співпрацювати, а Європейський Союз повинен приймати швидші рішення і чіткі правила, щоб зробити космічний сектор Євросоюзу конкурентоспроможним і привабливим для інвесторів.

Про це заявили в понеділок глава космічного агентства Італії (ASI) і міністр промисловості країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Обидва посадовці виступили в кулуарах зустрічі світових космічних агентств, що проходить в Мілані цього тижня, оскільки геополітичне суперництво підживлює глобальну гонку на орбіті Землі і на Місяці, а в умовах посилення конкуренції з боку приватних компаній.

"Завжди існує потреба у співпраці та взаємодії між європейськими країнами в цьому секторі, щоб (Євросоюз) був гравцем у середньостроковій та довгостроковій перспективі", – сказав президент ASI Теодоро Валенте.

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"Жодна європейська країна не в змозі самостійно нести фінансовий тягар", – сказав він, додавши, що співпраця повинна бути збалансована "здоровим механізмом конкуренції" для забезпечення ефективності.

Валенте сказав, що Європа працює над "створенням достатньої критичної маси", але процес прийняття рішень, визначення пріоритетів і виконання програм потребує вдосконалення, щоб відповідати рівню міжнародної конкуренції.

Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо повторив коментарі Валенте і закликав до чіткіших правил на європейському рівні.

"Регулювання ЄС має враховувати національне законодавство і створювати більш гармонізовані рамки", – сказав Урсо журналістам.

"Космос – це один із секторів, на якому Європа повинна зосередитися, щоб бути конкурентоспроможною на глобальному рівні", – сказав Урсо, додавши, що ЄС потребує значних інвестицій, приділяючи особливу увагу своїй політиці щодо ракет-носіїв.

Європа повернулася в космос у липні, коли ракета-носій Ariane 6 провела серію випробувань, але її можливості залишаються обмеженими після того, як зв'язки з Росією були розірвані.

Очікується, що італійська ракета Vega-C повернеться до польотів у грудні після того, як Європейське космічне агентство здійснить виправлення після невдалого запуску.

Як повідомлялося, Королівські військово-повітряні сили Великої Британії планують розгорнути в Уельсі радіолокаційну станцію для відстеження супутників у космосі, аби протистояти космічним загрозам з боку Китаю та Росії.

Пентагон цього року активно розширює можливості для ведення війни в космосі, оскільки вважає, що швидкий прогрес Китаю і Росії в космічних операціях становить усе більшу загрозу для американських супутників на орбіті.