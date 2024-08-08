Британія побудує радіолокаційну станцію для протидії космічним загрозам КНР і Росії

Королівські військово-повітряні сили Великої Британії планують розгорнути в Уельсі радіолокаційну станцію для відстеження супутників у космосі, аби протистояти космічним загрозам з боку Китаю та Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Новітню британську РЛС дальнього радіусу дії під назвою DARC планують розгорнути на авіабазі Каудор-Беррекс, що у валлійській області Пембрукшир. Її завданням буде відстеження супутників для захисту важливих мереж супутникового зв'язку і навігації.

"Ця нова радіолокаційна програма не лише підвищить наш рівень обізнаності про ситуацію в космосі, а й допоможе захистити наші космічні сили разом із нашими найближчими партнерами", – прокоментував міністр оборони Британії Джон Гілі.

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Уперше про плани будівництва DARC cтало відомо у 2021 році. Тоді керівництво британських ВПС називало проєкт національним пріоритетом. РЛС є багатонаціональним проєктом, який зародився з оборонного пакту AUKUS між Британією, США та Австралією.

Про розгортання DARC стало відомо на тлі все активніших спроб Пекіна та Москви утвердити свій вплив у космічній сфері.

Пентагон цього року активно розширює можливості для ведення війни в космосі, оскільки вважає, що швидкий прогрес Китаю і Росії в космічних операціях становить усе більшу загрозу для американських супутників на орбіті.

За даними США, Москва розробляє ядерну зброю для розгортання на навколоземній орбіті, що може становити загрозу американським супутникам.

Росіяни також запускають супутники, що можуть використовуватись як космічна зброя.