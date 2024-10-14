Италия призывает ЕС к более тесному сотрудничеству, чтобы конкурировать в космосе

Страны должны теснее сотрудничать, а Европейский Союз должен принимать более быстрые решения и четкие правила, чтобы сделать космический сектор Евросоюза конкурентоспособным и привлекательным для инвесторов.

Об этом заявили в понедельник глава космического агентства Италии (ASI) и министр промышленности страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Оба чиновника выступили в кулуарах встречи мировых космических агентств, проходящей в Милане на этой неделе, поскольку геополитическое соперничество подпитывает глобальную гонку на орбите Земли и на Луне, а в условиях усиления конкуренции со стороны частных компаний.

"Всегда существует потребность в сотрудничестве и взаимодействии между европейскими странами в этом секторе, чтобы (Евросоюз) был игроком в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – сказал президент ASI Теодоро Валенте.

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"Ни одна европейская страна не в состоянии самостоятельно нести финансовое бремя", – сказал он, добавив, что сотрудничество должно быть сбалансировано „здоровым механизмом конкуренции" для обеспечения эффективности.

Валенте сказал, что Европа работает над "созданием достаточной критической массы", но процесс принятия решений, определения приоритетов и выполнения программ нуждается в совершенствовании, чтобы соответствовать уровню международной конкуренции.

Министр промышленности Италии Адольфо Урсо повторил комментарии Валенте и призвал к более четким правилам на европейском уровне.

"Регулирование ЕС должно учитывать национальное законодательство и создавать более гармонизированные рамки", – сказал Урсо журналистам.

"Космос – это один из секторов, на котором Европа должна сосредоточиться, чтобы быть конкурентоспособной на глобальном уровне", – сказал Урсо, добавив, что ЕС нуждается в значительных инвестициях, уделяя особое внимание своей политике в отношении ракет-носителей.

Европа вернулась в космос в июле, когда ракета-носитель Ariane 6 провела серию испытаний, но ее возможности остаются ограниченными после того, как связи с Россией были разорваны.

Ожидается, что итальянская ракета Vega-C вернется к полетам в декабре после того, как Европейское космическое агентство осуществит исправления после неудачного запуска.

Как сообщалось, Королевские военно-воздушные силы Великобритании планируют развернуть в Уэльсе радиолокационную станцию для отслеживания спутников в космосе, чтобы противостоять космическим угрозам со стороны Китая и России.

Пентагон в этом году активно расширяет возможности для ведения войны в космосе, поскольку считает, что быстрый прогресс Китая и России в космических операциях представляет все большую угрозу для американских спутников на орбите.