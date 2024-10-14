Ле Пен дає свідчення у справі щодо фіктивного працевлаштування помічників у Європарламенті

Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен перший день дає свідчення у справі стосовно підозр у фіктивному працевлаштуванні помічників для депутатів партії у Європарламенті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

На засіданні 14 жовтня Ле Пен вперше дає свідчення у справі, зокрема щодо реальних завдань її керівниці офісу Катрін Грізе.

Внутрішнє розслідування Європарламенту встановило, що Грізе з жовтня 2014 до серпня 2015 року провела у Європарламенті лише 12 годин, хоча увесь цей час була працевлаштована як помічниця Ле Пен і отримувала відповідний гонорар з бюджету Європарламенту.

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Марін Ле Пен в суді заявила, що "не має відчуття, що хоч мінімально щось порушила" та доводить, що Грізе і справді виконувала завдання, пов’язані з євродепутатськими повноваженнями Ле Пен.

Ле Пен заявляє, що "не бачить різниці між помічником (депутата) на національному рівні чи європейському", оскільки політична діяльність у Франції особи, яку обрали від Франції євродепутатом "є складовою мандату".

Нагадаємо, Марін Ле Пен, її батька Жана-Марі та ще 26 осіб підозрюють у фіктивному працевлаштуванні помічників депутатів політсили у Європарламенті, які отримували кошти за цю роботу, а фактично працювали на партію.

У разі обвинувального вироку за статтями про розкрадання коштів та співучасть у таких діях їм загрожує 10-річне позбавлення волі та 5-річна заборона обіймати виборні посади. Це може поставити під загрозу плани Ле Пен вчетверте балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.

У 2021 році у французької популістки виявили зловживання на суму 339 тисяч євро – вона оформила фіктивного помічника, щоби отримувати бюджетну компенсацію за нього, і суд тоді змусив Марін Ле Пен повернути незаконно отримані кошти.

