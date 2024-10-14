Ле Пен дает показания по делу о фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламенте

Неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен первый день дает показания по делу о подозрениях в фиктивном трудоустройстве помощников для депутатов партии в Европарламенте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

На заседании 14 октября Ле Пен впервые дает показания по делу, в частности относительно реальных задач ее руководительницы офиса Катрин Гризе.

Внутреннее расследование Европарламента установило, что Гризе с октября 2014 по август 2015 года провела в Европарламенте только 12 часов, хотя все это время была трудоустроена как помощница Ле Пен и получала соответствующий гонорар из бюджета Европарламента.

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Марин Ле Пен в суде заявила, что "не имеет ощущения, что хоть минимально что-то нарушила" и доказывает, что Гризе действительно выполняла задачи, связанные с евродепутатскими полномочиями Ле Пен.

Ле Пен заявляет, что "не видит разницы между помощником (депутата) на национальном уровне или европейском", поскольку политическая деятельность во Франции лица, которое избрали от Франции евродепутатом "является составляющей мандата".

Напомним, Марин Ле Пен, ее отца Жана-Мари и еще 26 человек подозревают в фиктивном трудоустройстве помощников депутатов политсилы в Европарламенте, которые получали деньги за эту работу, а фактически работали на партию.

В случае обвинительного приговора по статьям о хищении средств и соучастии в таких действиях им грозит 10-летнее лишение свободы и 5-летний запрет занимать выборные должности. Это может поставить под угрозу планы Ле Пен в четвертый раз баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

В 2021 году у французской популистки обнаружили злоупотребления на сумму 339 тысяч евро – она оформила фиктивного помощника, чтобы получать бюджетную компенсацию за него, и суд тогда заставил Марин Ле Пен вернуть незаконно полученные средства.