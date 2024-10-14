ЗМІ: У Франції конфіскували майно двох російських бізнесменів на 70 млн євро

Французькі суди заарештували активи на суму понад 70 млн євро, що належать двом бізнесменам російського походження, у межах розслідувань стосовно можливого відмивання грошей.

Про це повідомили AFP та Le Monde із посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, французька прокуратура в березні почала розслідування стосовно бізнесменів російського походження Руслана Горюхіна та Михаїла Опенгейма, які мають паспорти Кіпру.

Співрозмовник AFP стверджує, що розслідування підтвердило обґрунтовану підозру у приховуванні походження коштів, використаних для придбання нерухомості.

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"Розслідування стосується придбання нерухомості за рахунок кредитів, наданих приватними компаніями, зареєстрованими на Кіпрі або Британських Віргінських островах", – заявили в прокуратурі Парижа.

У результаті суди схвалив конфіскацію маєтку площею 22,5 га в Грассі (департамент Приморські Альпи), вілл в Сен-Рафаелі і Гримо (департамент Вар) та люксових автомобілів, які належать Горюхіну та Опенгейму.

Минулого року у Франції затримали наближеного до Кремля російського мільярдера Алексєя Кузьмічова, якому оголосили звинувачення в податковому шахрайстві.

А в лютому 2024-го у Франції конфіскували розкішну віллу на Лазуровому березі, пов'язану з "Газпромом", у межах розслідування справи про відмивання грошей.