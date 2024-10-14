СМИ: Во Франции конфисковали имущество двух российских бизнесменов на 70 млн евро

Французские суды арестовали активы на сумму более 70 млн евро, принадлежащих двум бизнесменам российского происхождения, в рамках расследований относительно возможного отмывания денег.

Об этом сообщили AFP и Le Monde со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

По информации СМИ, французская прокуратура в марте начала расследование в отношении бизнесменов российского происхождения Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма, которые имеют паспорта Кипра.

Собеседник AFP утверждает, что расследование подтвердило обоснованное подозрение в сокрытии происхождения средств, использованных для приобретения недвижимости.

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"Расследование касается приобретения недвижимости за счет кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах", – заявили в прокуратуре Парижа.

В результате суды одобрил конфискацию имения площадью 22,5 га в Грассе (департамент Приморские Альпы), вилл в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар) и люксовых автомобилей, принадлежащих Горюхину и Опенгейму.

В прошлом году во Франции задержали приближенного к Кремлю российского миллиардера Алексея Кузьмичева, которому объявили обвинение в налоговом мошенничестве.

А в феврале 2024-го во Франции конфисковали роскошную виллу на Лазурном берегу, связанную с "Газпромом", в рамках расследования дела об отмывании денег.