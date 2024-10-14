ЗМІ: У Греції відкидають ідею скорочення своїх територіальних вод перед перемовинами з турками

Греція рішуче виключає будь-який компроміс щодо скорочення своїх територіальних вод до шести морських миль у суперечці з Туреччиною.

Про це заявив високопоставлений урядовець, розвіявши спекуляції щодо потенційних поступок напередодні вирішальних дипломатичних переговорів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Шість миль? Жодних шансів", – підкреслив посадовець.

Ці заяви пролунали в той час, коли міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс готується до зустрічі зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом у листопаді, щоб створити основу для переговорів про розмежування континентального шельфу та виключних економічних зон (ВЕЗ) між двома країнами.

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Очікується, що переговори будуть попередніми, і обидві сторони висуватимуть максималістські позиції. Однак, можливо, є простір для маневру в пошуках взаємоприйнятного компромісу.

Грецькі офіційні особи підкреслили, що майбутні переговори будуть скоріше зосереджені на структурі майбутнього діалогу.

Будь-які предметні дискусії, включаючи карти, не очікуються до кінця січня, що залежить від схвалення прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Афіни чітко дали зрозуміти, що питання суверенітету не підлягають обговоренню. "Питання суверенітету не підлягають обговоренню. Вони не є частиною грецько-турецького діалогу і не підлягатимуть міжнародній юрисдикції", – заявив грецький посадовець.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс бачить "вікно можливостей" для демаркації морських зон з Туреччиною.

Перед цим Міністерство закордонних справ Греції оголосило, що Греція і Туреччина вивчать можливість початку переговорів про демаркацію своїх морських зон.

Сусідні Греція і Туреччина, союзники по НАТО, але історичні вороги, десятиліттями ворогують з цілого ряду питань – від повітряного простору до морської юрисдикції в східному Середземномор'ї і етнічно розділеного Кіпру.

Угода про те, де починаються і закінчуються їхні морські зони, важлива для визначення прав на можливі запаси газу і схеми енергетичної інфраструктури.