СМИ: В Греции отвергают идею сокращения своих территориальных вод перед переговорами с турками

Греция решительно исключает любой компромисс по сокращению своих территориальных вод до шести морских миль в споре с Турцией.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник, развеяв спекуляции относительно потенциальных уступок накануне решающих дипломатических переговоров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Шесть миль? Никаких шансов", – подчеркнул чиновник.

Эти заявления прозвучали в то время, когда министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис готовится к встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в ноябре, чтобы создать основу для переговоров о разграничении континентального шельфа и исключительных экономических зон (ИЭЗ) между двумя странами.

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Ожидается, что переговоры будут предварительными, и обе стороны будут выдвигать максималистские позиции. Однако, возможно, есть пространство для маневра в поисках взаимоприемлемого компромисса.

Греческие официальные лица подчеркнули, что предстоящие переговоры будут скорее сосредоточены на структуре будущего диалога.

Любые предметные дискуссии, включая карты, не ожидаются до конца января, что зависит от одобрения премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Афины четко дали понять, что вопросы суверенитета не подлежат обсуждению. "Вопросы суверенитета не подлежат обсуждению. Они не являются частью греческо-турецкого диалога и не будут подлежать международной юрисдикции", – заявил греческий чиновник.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис видит "окно возможностей" для демаркации морских зон с Турцией.

Перед этим Министерство иностранных дел Греции объявило, что Греция и Турция изучат возможность начала переговоров о демаркации своих морских зон.

Соседние Греция и Турция, союзники по НАТО, но исторические враги, десятилетиями враждуют по целому ряду вопросов – от воздушного пространства до морской юрисдикции в восточном Средиземноморье и этнически разделенного Кипра.

Соглашение о том, где начинаются и заканчиваются их морские зоны, важно для определения прав на возможные запасы газа и схемы энергетической инфраструктуры.