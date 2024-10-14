Боррель про 6 млрд євро на зброю Україні: Впевнений, колеги мене не підведуть

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що держави-члени зрештою ухвалять його пропозицію, яка дозволить розблокувати 6 млрд євро фінансування на поставки зброї Україні з Європейського фонду миру.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 14 жовтня, пише "Європейська правда".

Боррель нагадав, що його пропозиція полягає в тому, аби наповнення частини Європейського фонду миру, призначеного для компенсації поставок зброї Києву, було добровільним.

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Він зазначив, що "не бачить ризику, що добровільні внески загрожуватимуть фінансуванню" допомоги Україні, зазначивши, що ця пропозиція дозволить зняти проблему вето Угорщини – вона виступає проти внесків на фінансування летальної зброї.

"Не всі погоджуються з цією пропозицією, і я не можу запевнити вас, що на наступній Раді ЄС із закордонних справ вона буде схвалена. Але наступна Рада буде для мене останньою, і я впевнений, що мої колеги не захочуть підвести мене", – додав топдипломат ЄС.

Нагадаємо, що ще в березні Рада ЄС погодила створення Фонду підтримки України в межах Європейського фонду миру, кошти з якого мали йти державам-членам на компенсацію військових поставок Україні.

Відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.

Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.