Боррель про 6 млрд євро на зброю Україні: Впевнений, колеги мене не підведуть
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що держави-члени зрештою ухвалять його пропозицію, яка дозволить розблокувати 6 млрд євро фінансування на поставки зброї Україні з Європейського фонду миру.
Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 14 жовтня, пише "Європейська правда".
Боррель нагадав, що його пропозиція полягає в тому, аби наповнення частини Європейського фонду миру, призначеного для компенсації поставок зброї Києву, було добровільним.
Він зазначив, що "не бачить ризику, що добровільні внески загрожуватимуть фінансуванню" допомоги Україні, зазначивши, що ця пропозиція дозволить зняти проблему вето Угорщини – вона виступає проти внесків на фінансування летальної зброї.
"Не всі погоджуються з цією пропозицією, і я не можу запевнити вас, що на наступній Раді ЄС із закордонних справ вона буде схвалена. Але наступна Рада буде для мене останньою, і я впевнений, що мої колеги не захочуть підвести мене", – додав топдипломат ЄС.
Нагадаємо, що ще в березні Рада ЄС погодила створення Фонду підтримки України в межах Європейського фонду миру, кошти з якого мали йти державам-членам на компенсацію військових поставок Україні.
Відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.
Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.