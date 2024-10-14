Боррель о 6 млрд евро на оружие Украине: Уверен, коллеги меня не подведут

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что государства-члены в конце концов примут его предложение, которое позволит разблокировать 6 млрд евро финансирования на поставки оружия Украине из Европейского фонда мира.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 14 октября, пишет "Европейская правда".

Боррель напомнил, что его предложение заключается в том, чтобы наполнение части Европейского фонда мира, предназначенного для компенсации поставок оружия Киеву, было добровольным.

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Он отметил, что "не видит риска, что добровольные взносы будут угрожать финансированию" помощи Украине, отметив, что это предложение позволит снять проблему вето Венгрии – она выступает против взносов на финансирование летального оружия.

"Не все согласны с этим предложением, и я не могу заверить вас, что на следующем Совете ЕС по иностранным делам оно будет одобрено. Но следующий Совет будет для меня последним, и я уверен, что мои коллеги не захотят подвести меня", – добавил топ-дипломат ЕС.

Напомним, что еще в марте Совет ЕС согласовал создание Фонда поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира, средства из которого должны были идти государствам-членам на компенсацию военных поставок Украине.

Известно, что именно Венгрия блокирует выделение из Европейского фонда мира миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине.

Это происходит несмотря на то, что Будапешт имеет заверения: взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.