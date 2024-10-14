Нідерланди хочуть відновити повноцінний танковий батальйон

Міністерство оборони Нідерландів у межах масштабних інвестицій в оборону вирішило закупити танки Leopard і нові системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Як повідомив державний секретар Міноборони Нідерландів Гейс Туйнман, планується закупівля 46 танків Leopard 2A8, аби відновити повноцінний танковий батальйон (зазвичай складається з 52 танків).

Поставки перших Leopard 2A8, вартість яких оцінюють від 1 до 2,5 мільярдів євро, до нідерландської армії плануються у 2027 році. Після цього вирішуватимуть, чи варто закуповувати ще шість танків.

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"З відновленням бойового танка Нідерланди посилюють бойову міць своїх збройних сил. Цим ми також виконуємо вимоги НАТО до Нідерландів", – заявив Туйнман.

Додатково нідерландське Міноборони закупить зенітні системи – чотири одиниці SHORAD (систем протиповітряної оборони малої дальності) і шість одиниць MRAD (середнього радіусу дії) для заміни нинішніх.

Нова система SHORAD зможе збивати літаки, вертольоти і ракети на відстані близько 15 кілометрів, а система середньої дальності – на відстані до 50 кілометрів. Вартість цієї закупівлі становить близько 2,6 мільярда євро, а поставки почнуться з 2028 року.

У вересні уряд Нідерландів оголосив, що загальний оборонний бюджет країни на 2024 рік збільшиться на 2,4 мільярда євро – до 24 мільярдів євро, аби виконати вимоги НАТО щодо мінімум 2% ВВП витрат на оборону.

Нагадаємо, новий нідерландський уряд у коаліційному договорі закріпив зобов’язання витрачати на оборону не менше 2% ВВП.