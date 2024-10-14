Нидерланды хотят восстановить полноценный танковый батальон

Министерство обороны Нидерландов в рамках масштабных инвестиций в оборону решило закупить танки Leopard и новые системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Как сообщил государственный секретарь Минобороны Нидерландов Гейс Туйнман, планируется закупка 46 танков Leopard 2A8, чтобы восстановить полноценный танковый батальон (обычно состоит из 52 танков).

Поставки первых Leopard 2A8, стоимость которых оценивается от 1 до 2,5 миллиардов евро, в нидерландскую армию планируются в 2027 году. После этого будут решать, стоит ли закупать еще шесть танков.

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"С восстановлением боевого танка Нидерланды усиливают боевую мощь своих вооруженных сил. Этим мы также выполняем требования НАТО к Нидерландам", – заявил Туйнман.

Дополнительно нидерландское Минобороны закупит зенитные системы – четыре единицы SHORAD (систем противовоздушной обороны малой дальности) и шесть единиц MRAD (среднего радиуса действия) для замены нынешних.

Новая система SHORAD сможет сбивать самолеты, вертолеты и ракеты на расстоянии около 15 километров, а система средней дальности – на расстоянии до 50 километров. Стоимость этой закупки составляет около 2,6 миллиарда евро, а поставки начнутся с 2028 года.

В сентябре правительство Нидерландов объявило, что общий оборонный бюджет страны на 2024 год увеличится на 2,4 миллиарда евро – до 24 миллиардов евро, чтобы выполнить требования НАТО по минимум 2% ВВП расходов на оборону.

Напомним, новое нидерландское правительство в коалиционном договоре закрепило обязательство тратить на оборону не менее 2% ВВП.