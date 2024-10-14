Прага запретила ночные барные туры

Городские власти Праги в понедельник, 14 октября, запретили так называемые барные туры (pub crawl) – посещение ряда баров в течение ночного времени, которые часто организуют туристические компании.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Согласно решению, барные туры в столице Чехии с 22:00 до 6:00 будут запрещены. На обычные туристические группы запрет распространяться не будет.

Причиной принятия запрета назвали "неразумное употребление алкоголя и деструктивное поведение, связанное с барными турами".

Реклама:

Это, утверждают законодатели, может "создать впечатление отсутствия культуры в обществе, снизить чувство безопасности", а также "негативно повлиять" на восприятие Праги туристами, инвесторами и жителями.

Пражское агентство Pub Crawl, известное ночными барными турами, раскритиковало действия городских властей, назвав запрет популизмом. Там указали, что гиды предупреждают туристов о необходимости вести себя тихо, а сами туры продолжаются не позднее 00:30.

Прага уже давно имеет дело с алкогольным туризмом – поездками молодых иностранцев, в частности для употребления алкоголя, а также с переполнением центра города посетителями.

По данным Чешского статистического управления, в 2023-м в пражских отелях и пансионатах остановилось 7,4 миллиона туристов – на четверть больше, чем за год до того.

Напомним, ранее власти испанских Балеарских островов расширили ограничения на употребление алкоголя на улицах, пытаясь бороться с чрезмерным употреблением спиртных напитков в туристических зонах.

Польский Краков запретил продажу алкоголя на АЗС и в магазинах в ночное время.