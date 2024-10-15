Сотням афганських військових дозволили переїхати до Британії

Велика Британія дозволила деяким "відповідним" солдатам афганського спецпідрозділу, які воювали разом з британськими військовими, переселитися до країни.

Про це повідомляє британський суспільний мовник BBC, передає "Європейська правда".

Як зазначається, за попереднього уряду близько двох тисяч афганців, які служили в спеціалізованих підрозділах, відомих у "Triples", не отримали дозволу на переїзд до Британії після захоплення влади в Афганістані Талібаном у 2021 році.

Вони були елітними підрозділами афганських військових, яких створив та фінансував британський уряд.

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Заступник державного секретаря парламенту Великої Британії з питань Збройних сил Люк Поллард повідомив Палаті громад, що перевірка виявила, як деякі заявки були помилково відхиленими. У цьому не знайшли доказів "злого наміру", тому уряд наразі скасував 25% відмов.

"Ці помилки були спричинені нездатністю отримати доступ до правильних цифрових записів і поділитися ними, а також проблемами з потоками інформації між відділами", – пояснив він.

Міністр оборони Джон Гілі акцентував, що уряд у терміновому порядку розглянув багато випадків, оскільки багато афганських військових "залишаються під загрозою" під правлінням Талібану.

Журналісти зазначили, що деякі з "Triples" стали цілями та були вбиті талібами.

Як відомо, 7 жовтня 2001 року американські та британські війська розпочали операцію "Нескорена свобода" у відповідь на терористичні акти 11 вересня 2001. Воєнні дії в Афганістані відбувалися у два етапи: операція "Нескорена свобода" (2001–14) та "Рішуча підтримка" (з 2015).

Нагадаємо, нещодавно газета The Daily Telegraph з посиланням на дослідження експертів Оксфордського університету повідомила, що у Великій Британії проживає більше нелегальних мігрантів, ніж у будь-якій іншій європейській країні.

Країна на початку жовтня зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах.

Також нещодавно Франція повідомила про смертельний інцидент у Ла-Манші – на одному з переповнених нелегальних човнів загинули кілька мігрантів, у тому числі мала дитина.

Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш є постійною причиною напруги між Парижем і Лондоном та однією з топтем в політичному порядку денному Британії.