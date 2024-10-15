Сотням афганских военных разрешили переехать в Британию

Великобритания позволила некоторым "соответствующим" солдатам афганского спецподразделения, которые воевали вместе с британскими военными, переселиться в страну.

Об этом сообщает британский общественный вещатель BBC, передает "Европейская правда".

Как отмечается, при предыдущем правительстве около 2 000 афганцев, которые служили в специализированных подразделениях, известных в "Triples", не получили разрешения на переезд в Британию после захвата власти в Афганистане Талибаном в 2021 году.

Они были элитными подразделениями афганских военных, которых создало и финансировало британское правительство.

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Заместитель государственного секретаря парламента Великобритании по вопросам Вооруженных сил Люк Поллард сообщил Палате общин, что проверка обнаружила, как некоторые заявки были ошибочно отклонены. В этом не нашли доказательств "злого умысла", поэтому правительство пока отменило 25% отказов.

"Эти ошибки были вызваны неспособностью получить доступ к правильным цифровым записям и поделиться ими, а также проблемами с потоками информации между отделами", – пояснил он.

Министр обороны Джон Гили акцентировал, что правительство в срочном порядке рассмотрело многие случаи, поскольку многие афганские военные "остаются под угрозой" под правлением Талибана.

Журналисты отметили, что некоторые из "Triples" стали целями и были убиты талибами.

Как известно, 7 октября 2001 года американские и британские войска начали операцию "Непокоренная свобода" в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года. Военные действия в Афганистане проходили в два этапа: операция "Непокоренная свобода" (2001-14) и "Решительная поддержка" (с 2015).

Напомним, недавно газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование экспертов Оксфордского университета сообщила, что в Великобритании проживает больше нелегальных мигрантов, чем в любой другой европейской стране.

Страна в начале октября зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках.

Также недавно Франция сообщила о смертельном инциденте в Ла-Манше – на одной из переполненных нелегальных лодок погибли несколько мигрантов, в том числе маленький ребенок.

Проблема нелегальной миграции через Ла-Манш является постоянной причиной напряжения между Парижем и Лондоном и одной из топ-тем в политической повестке дня Британии.