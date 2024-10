Зустріч Трампа з виборцями закінчилася передчасно, бо глядачі почали непритомніти

Зустріч кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з виборцями у задушливій будівлі муніципалітету у передмісті Філадельфії передчасно завершилася – кілька глядачів знепритомніли.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, приблизно через 40 хвилин після початку, Трамп перервав свою розмову з губернатором Південної Дакоти Крісті Ноем, щоб викликати лікаря.

Невдовзі після того, як одного з прихильників вивели з арени, Трамп відновив свою промову, проте ще одна людина швидко знепритомніла.

Трамп відійшов за сцену, щоб порадитися з персоналом заходу і своєю охороною, запитавши, чи можна відчинити двері, щоб впустити холодне повітря. Він попросив свій персонал почати грати "Ave Maria", поки лікарі надавали допомогу тим, хто був у натовпі.

🎸 President Trump turned his town hall into a CONCERT tonight in Oaks, PA 🎵



TRACK 1: Ave Maria by Luciano Pavarotti pic.twitter.com/IW7SSRPoSu