Зустріч Трампа з виборцями закінчилася передчасно, бо глядачі почали непритомніти

Зустріч кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з виборцями у задушливій будівлі муніципалітету у передмісті Філадельфії передчасно завершилася – кілька глядачів знепритомніли.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, приблизно через 40 хвилин після початку, Трамп перервав свою розмову з губернатором Південної Дакоти Крісті Ноем, щоб викликати лікаря.

Невдовзі після того, як одного з прихильників вивели з арени, Трамп відновив свою промову, проте ще одна людина швидко знепритомніла.

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Трамп відійшов за сцену, щоб порадитися з персоналом заходу і своєю охороною, запитавши, чи можна відчинити двері, щоб впустити холодне повітря. Він попросив свій персонал почати грати "Ave Maria", поки лікарі надавали допомогу тим, хто був у натовпі.

🎸 President Trump turned his town hall into a CONCERT tonight in Oaks, PA 🎵



TRACK 1: Ave Maria by Luciano Pavarotti pic.twitter.com/IW7SSRPoSu – Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 15, 2024

"Особисто мені це подобається. Ми втрачаємо вагу, ви знаєте, тепер ви втрачаєте вагу. Ми могли б зробити це, скинути чотири або п'ять фунтів", – сказав Трамп.

Після того, як друга людина покинула захід, Трамп, мабуть, вирішив, що не хоче продовжувати сесію питань та відповідей, – натомість запропонував грати музику для присутніх. Потім Трамп танцював на сцені, поки звучали такі пісні, як "YMCA", "Hallelujah" та "Nothing Compares 2 U", і глядачі поступово залишали арену.

Людям, які втратили свідомість, негайно надали медичну допомогу, повідомили в штабі Трампа.

Нагадаємо, у суботу, 12 жовтня, правоохоронці затримали чоловіка з вогнепальною зброєю біля місця проведення мітингу кандидата в президенти Трампа в Каліфорнії.

Пізніше затриманому висунули звинувачення у зберіганні зброї.