Встреча Трампа с избирателями закончилась преждевременно, потому что зрители начали терять сознание

Встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с избирателями в душном здании муниципалитета в пригороде Филадельфии преждевременно завершилась – несколько зрителей потеряли сознание.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, примерно через 40 минут после начала, Трамп прервал свой разговор с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноем, чтобы вызвать врача.

Вскоре после того, как одного из сторонников вывели с арены, Трамп возобновил свою речь, однако еще один человек быстро потерял сознание.

Трамп отошел за сцену, чтобы посоветоваться с персоналом мероприятия и своей охраной, спросив, можно ли открыть дверь, чтобы впустить холодный воздух. Он попросил свой персонал начать играть "Ave Maria", пока врачи оказывали помощь тем, кто был в толпе.

