У Мальме посеред житлового району виявили підозрілі предмети

Поліція міста Мальме на півдні Швеції увечері у пʼятницю, 4 березня, заблокувала вулицю після виявлення там "кількох небезпечних предметів".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Після перших повідомлень про підозрілий предмет на вулиці житлового району Мальме правоохоронці закликали людей залишатись удома і не заходити на огороджену територію.

Речниця поліції Евеліна Олссон оголосила, що на місце викликали команду саперів.

Вибухотехніки виявили кілька небезпечних об'єктів і станом на вечір пʼятниці вирішували, що з ними робити.

Паралельно поліція розпочала попереднє розслідування за фактом серйозного порушення закону про легкозаймисті та вибухонебезпечні предмети Швеції.

Минулого року поліція у Гетеборзі отримала два повідомлення про "підозрілі предмети", можливо вибухівку, у двох різних районах.