Трамп готує розмову з Путіним, $8 млрд від Норвегії, аналог Starlink для ЗСУ: новини дня

Естонська розвідка не бачить на полі бою зниження військової активності або підготовки до можливого перемир'я з боку Росії.

Politico пише, що Трамп і Путін можуть незабаром провести телефонну розмову. Держсекретар США наголошує, що довго Білий дім не буде "місяцями" терпіти брехню та шантаж з боку Путіна.

Один із сенаторів-республіканців непокоїться через можливе скорочення числа військ США в Європі.

А у Бельгії прем’єр обурився через вимогу США до союзників підвищити витрати на оборону до рівня 5% від ВВП: "досить складно вимагати від нас чогось після того, як була розпочата торгова війна, після того, як нас весь час принижують і ображають".

У Німеччині радять не запрошувати росіян на заходи до річниці Другої світової війни.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 4 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо стану української армії

Українці зараз перебувають на дуже сильних оборонних позиціях і повільно покращують свою здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції.

Про це під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил повідомив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі.

Він також зазначив, що українська армія пройшла еволюцію "від солдата з гвинтівкою до справді серйозної сучасної військової сили".

Крім того, за словами Каволі, Україні вдалося вирішити "деякі" проблеми з нестачею людей на лінії фронту.

"Вони збільшили кількість людей, доступних для мобілізації. Вони збільшили кількість людей, доступних для добровільного залучення (до армії), і вони добре попрацювали над тим, щоб перемістити людей зі штаб-квартири на фронт", – заявив американський генерал.

Розвідка Естонії повідомляє, що окупаційна армія РФ посилює тиск на всіх ділянках фронту.

Як зазначили естонські розвідники, ознак зниження військової активності або підготовки до можливого перемир'я з боку Росії, як і раніше, не спостерігається.

Переговори США з РФ

Politico повідомляє про можливу розмову Трампа і Путіна. За даними видання, розмова між лідерами США та Росії може відбутися "або до, або після вихідних".

NBC News повідомляє, що найближче оточення Дональда Трампа радить йому не розмовляти з Владіміром Путіним доти, доки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню в Україні.

1 квітня агентство Reuters повідомило, що у Білому домі вже навіть почали визнавати недосяжність мирної угоди щодо України в найближчі місяці.

Телефонна розмова Дональда Трампа з Владіміром Путіним і дата її проведення, ймовірно, залежить ще й від результатів роботи російського посланця у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, спецпосланець володаря Кремля Кирил Дмитрієв 2 квітня прибув у Вашингтон для "відновлення діалогу" з США і вже декілька днів перебуває по той бік океану.

Вчора в інтерв’ю телеканалу Fox News він розхвалював адміністрацію Трампа за "величезний прогрес" у мирних переговорах і звинуватив Україну в порушенні енергетичного перемир’я. Причому про нібито порушення українцями енергетичного перемир’я він заявив після коментаря ведучого про те, що саме Росія обстрілює українську енергетику й далі, попри домовленості.

Крім того, кремлівський посланець повідомив, що Росія не просить знімати з неї санкції.

"Зараз Росія не висуває жодних попередніх умов і не вимагає конкретних послаблень у санкційній політиці", – заявив Дмитрієв.

Також посланець Путіна зустрівся з сенатором Ліндсі Гремом, який підготував нові санкції проти РФ.

Зазначимо, що Грем очолив групу з 50 сенаторів, які днями представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії у випадку, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України.

В очікуванні відповіді Путіна

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі вважає, що для остаточного рішення Кремля щодо участі або неучасті у домовленості стосовно припинення вогню має бути встановлений дедлайн.

Про це вона заявила перед початком другого дня засідання міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 4 квітня.

На її думку, фактична відмова керівників РФ від припинення вогню має мати для Росії практичні наслідки.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що зараз Росія повинна надати відповідь на пропозицію США щодо перемир’я.

Жан-Ноель Барро наголошує, що Україна "зробила важливу поступку", коли погодилася на пропозицію США щодо безумовного перемир’я.

Відповідь Москви на пропозицію Вашингтона щодо безумовного перемир’я відкриє можливості для реалізації моніторингу цього перемир’я і надання Україні гарантій безпеки.

За словами очільника французького МЗС, "коаліція рішучих", що підтримує Україну, готує варіанти моніторингу перемир’я.

Він повідомив, що сьогодні у Києві відбулась зустріч начальників військових штабів України, Франції та Британії.

Мета візиту французько-британської делегації до української столиці – обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту.

Терпіння Трампа не безмежне?

Сьогодні у Брюсселі завершилася дводенна зустріч міністрів закордонних справ держав-членів НАТО. Основна офіційна її мета – підготовка до майбутнього саміту Альянсу в Гаазі.

Головним гравцем, що задавав тональність дискусій у штаб-квартирі НАТО, став, поза сумнівом, американський держсекретар Марко Рубіо.

Серед іншого він запевнив, що Білий дім не буде "місяцями" терпіти брехню та шантаж з боку Путіна.

Державний секретар впевнений, що США дізнаються "досить скоро, за кілька тижнів, а не місяців, чи серйозно Росія налаштована на мир, чи ні".

Він сказав, що наразі США дивляться на Росію і додав, що якщо у них буде "тактика очікування та затягування", то США не будуть зацікавлені в цьому, а Дональд Трамп не проводитиме нескінченно переговорів.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський скептично ставиться до російського підходу до переговорів про припинення вогню.

Ліпавський констатував, що Росія не спромоглася виконати навіть найелементарніші і найпростіші речі, наприклад, щодо припинення вогню по енергетичних об'єктах.

5-відсоткові вимоги до членів НАТО

А ще державний секретар США Марко Рубіо оголосив у Брюсселі ультимативну і дуже амбіційну вимогу до усіх держав-членів НАТО про збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Він заявив, що збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО до 5% не може відбутися миттєво, але це той показник, до якого потрібно рухатись, і Сполучені Штати також налаштовані збільшувати свої оборонні видатки.

Рубіо повторив, що США роблять дуже великий внесок у НАТО і роблять для НАТО "багато як ніколи", та розраховують на те, що партнери також будуть вкладатися у свої оборонні спроможності – що вже почало відбуватися.

"Ми хочемо, щоб ця тенденція продовжувалася. І ми розраховуємо, що лідери… висловлять подальші і чіткіші зобов’язання для руху у цьому напрямку. Це буде на користь Альянсу", – додав Рубіо.

Премʼєр Бельгії обурений вимогою США витрачати 5% ВВП на оборону.

Барт де Вевер наголосив, що виконання мети у 5% ВВП оборонних витрат "у короткостроковій перспективі є нездійсненним".

"Стає дещо складно вимагати від нас чогось після того, як була розпочата торгова війна, після того, як нас весь час принижують і ображають", – сказав він.

Тим часом Нідерланди, за даними телеканалу RTL Nieuws, планують "влити" 1,1 млрд євро в оборонну промисловість.

"Червоні лінії" Києва щодо НАТО

Головним пріоритетом Києва саме на цій зустрічі у Брюсселі, схоже, стало питання майбутніх відносин України та НАТО.

Передбачаючи, що однією з головних "хотєлок" Кремля невдовзі стане вимога про гарантії невступу України до Альянсу (яка вже звучить від російських посадовців), міністр закордонних справ Андрій Сибіга, що був запрошений до Брюсселя від України, почав роботу над тим, щоби це було неможливим.

До речі, навіть вчора спецпосланець Путіна Кирил Дмитрієв інтерв’ю телеканалу Fox News знову заявив, що вступ України в НАТО абсолютно неможливий.

"Я думаю, вступ України в НАТО, як заявляв наш президент, абсолютно неможливий. І це, гадаю, було широко визнано, зокрема адміністрацією президента Трампа", – сказав російський представник.

Сьогодні на засіданні Ради Україна-НАТО Сибіга повідомив колегам з держав-союзників про принциповість позиції Києва щодо членства у НАТО.

"Є фундаментальні речі, які Україна не прийме, і одна з них – неможливість вето третьої країни на наші прагнення стати членом НАТО", – заявив міністр.

Він підкреслив, що членство України у НАТО не є короткостроковою метою, однак думка Росії не буде братися до уваги.

"Так, ще нема консенсусу, але це не у зв’язку з вето іншої країни, як-от Росії", – сказав він.

Також очільник МЗС України закликав посилити тиск на РФ, щоб змусити її до миру.

Крім того, генсек НАТО Марк Рютте у Брюсселі підтвердив, що шлях України до членства – незворотний.

Під час спілкування з журналістами Сибіга поінформував, що сьогодні має відбутися ще один раунд дистанційних переговорів зі Сполученими Штатами щодо угоди про надра.

За його словами, анонсовані фізичні переговори відбудуться у короткій перспективі, протягом одного-двох тижнів.

Паралельно з процесом із залученням політичного рівня, урядовців з обох сторін, заплановано розпочати також трек на рівні комерційних юридичних радників.

"Буде залучена для супроводу переговорного процесу одна з найвідоміших юридичних компаній, яка буде допомагати переговорній команді і також сама вести свій трек напряму з американськими юристами", – заявив він.

Докладно про те, що обговорювали у Брюсселі і які сигнали надсилали учасники зустрічі, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Битва за членство та проти Росії: як Україна та союзники готують ґрунт для саміту НАТО у Гаазі.

Скорочення присутності США у Європі

Сенатор-республіканець Роджер Вікер непокоїться через можливе скорочення числа військ США в Європі.

Він розкритикував керівництво Пентагону "середньої ланки" за те, що вони, за його словами, планують скоротити чисельність військ США в Європі.

Проте генсек НАТО Марк Рютте наполягає, що США не виведуть війська з Європи.

А от головний американський генерал в Європі Крістофер Каволі попереджає, що обговорення в Пентагоні реструктуризації частини американських Збройних сил, включаючи потенційну відмову від ролі США як керівника сил НАТО в Європі і об'єднаного командування, можуть створити проблеми.

Обговорення щодо зменшення присутності Сполучених Штатів у Європі також лякають європейців. Дві третини німців бояться нападу РФ на інші країни Європи.

Реакція на тарифи Трампа

Китай оголосив про свої заходи у відповідь на оголошені Дональдом Трампом 2 квітня тарифи.

Зокрема, з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США.

"Така практика США не відповідає міжнародним торговельним правилам, серйозно підриває законні права й інтереси Китаю і є типовою односторонньою практикою залякування", – йдеться в заяві Комісії з тарифів Держради КНР.

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар заявив, що Європейський Союз обговорює широкий спектр заходів у відповідь на тарифи США.

За словами французького міністра, заходи у відповідь можуть бути спрямовані на великі американські технологічні компанії.

Ломбар сказав, що члени ЄС обговорюють цифрові технології, а також згадав про регулювання, обмін даними та податкові інструменти.

І Євросоюз вже, судячи з усього, надіслав сигнал.

За даними видання The New York Times, ЄС готує на літо серйозне покарання для Х Маска.

А ще міністр фінансів Франції закликав місцевий бізнес до "патріотизму" перед обличчям тарифів, які запровадили Сполучені Штати.

Politico пише, що тарифи Дональда Трампа загрожують виробництву зброї у США.

Тим часом американський президент визнав: "Тарифи дають нам велику силу для ведення переговорів".

Він заявив, що готовий знизити свої тарифи, якщо інші країни зможуть запропонувати щось "феноменальне".

Про наслідки рішення американського президента для ЄС, України та інших країн, читайте у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна.

$8 млрд від Норвегії

Норвезький уряд на засіданні 4 квітня обговорив і схвалив збільшення допомоги Україні у 2025 році з $4,6 млрд до $7,8 млрд.

А Німеччина, за даними Reuters, непублічно фінансує альтернативу Starlink для України.

Різне щодо України

Кабмін затвердив план виконання Україною євроінтеграційних вимог Єврокомісії.

У Польщі кажуть про ще один дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Інше щодо США

Президент Дональд Трамп представив для багатих іноземців "золоту карту" зі своїм обличчям.

Американський президент каже, що Сполучені Штати захищатимуть свої інтереси на Гренландії "за будь-яку ціну". При цьому держсекретар Марко Рубіо заперечив, що США обіцяли силою забрати Гренландію.

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