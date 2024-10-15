У Пентагоні прокоментували масштабні військові навчання Китаю поблизу Тайваню

У Пентагоні назвали навчання армії Китаю поблизу Тайваню безвідповідальною, непропорційною і дестабілізуючою військовою операцією тиску.

Про це заявили у Пентагоні, реагуючи на військові навчання JJoint Sword-2024B, передає "Європейська правда".

Згідно із заявою, американське оборонне відомство уважно стежить за китайськими військовими навчаннями в районі Тайваню.

"Стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні залишається сильним, і міністерство залишається впевненим у своїй нинішній структурі сил і операціях в регіоні. Увесь світ зацікавлений у мирі і стабільності через Тайванську протоку", – зазначив прессекретар Пентагону Пат Райдер.

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У Пентагоні наголосили, що продовжать працювати з союзниками і партнерами над просуванням "спільного бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, незважаючи на дестабілізуючу поведінку КНР".

Як відомо, Китай розпочав новий раунд військових навчань поблизу Тайваню, заявивши, що це попередження "сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню".

Нагадаємо, влітку Військово-морські сили США і Франції проводили спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім того, Філіппіни і Німеччина зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також у серпні стало відомо, що НАТО посилює свою присутність у західній частині Тихого океану, відправляючи військові кораблі в нові місця для протидії Китаю.