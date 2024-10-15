У НАТО вважають, що наразі немає серйозного ризику ядерної ескалації з боку РФ

НАТО продовжує вживати заходів ядерного стримування та, попри погрози з боку Москви, вважає безвідповідальним вступати у гру риторик.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив старший представник НАТО в Україні Патрик Тернер, передає "Європейська правда".

Тернер акцентував, що Росія вже довго "брязкає" ядерною зброєю і, за його словами, звичайно, існує загроза, що це дестабілізує і підриває заходи ядерного стримування.

"Але, по-перше, треба чітко відзначити, що, за останніми оцінками НАТО, наразі не існує серйозного ризику будь-якої ядерної ескалації з боку Росії", – відзначив він.

Реклама:

Дипломат акцентував, що Альянс спостерігає "за тим, що відбувається в реальності, та, зокрема, за ядерною доктриною РФ", і з точки зору цієї реальності в НАТО не бачать ознак підготовки до "іншої ядерної політики Росії".

Окрім цього, він також нагадав, що НАТО існує для оборони та стримування і має "всі можливості, необхідні для захисту союзників, і нас така поведінка не зупинить".

Тернер наголосив, що у такій сфері зайва риторика – марна.

"Ми й надалі будемо спокійними та виваженими, приймаючи рішення, необхідні для підтримки України", – додав він.

Як відомо, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 17 липня оголосив про призначення Патрика Тернера старшим представником в Україні.

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, Північноатлантичний альянс розпочав щорічні маневри із захисту своєї території за допомогою ядерної зброї Steadfast Noon.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та наголосив, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї.

У ЄС, коментуючи ядерні погрози Путіна, заявили, що це ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки, й вони не змінять позицію Брюсселя щодо продовження підтримки України.