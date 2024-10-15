В НАТО считают, что сейчас нет серьезного риска ядерной эскалации со стороны РФ

В НАТО продолжают принимать меры ядерного сдерживания и, несмотря на угрозы со стороны Москвы, считают безответственным вступать в игру риторик.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер, передает "Европейская правда".

Тернер акцентировал, что Россия уже долго бряцает ядерным оружием и, по его словам, конечно, существует угроза, что это дестабилизирует и подрывает меры ядерного сдерживания.

"Но, во-первых, надо четко отметить, что, по последним оценкам НАТО, пока не существует серьезного риска какой-либо ядерной эскалации со стороны России", – отметил он.

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Дипломат акцентировал, что Альянс наблюдает "за тем, что происходит в реальности и, в частности, за ядерной доктриной РФ", и с точки зрения этой реальности в НАТО не видят признаков подготовки к "другой ядерной политике России".

Кроме этого, он также напомнил, что НАТО существует для обороны и сдерживания и имеет "все возможности, необходимые для защиты союзников, и нас такое поведение не остановит".

Тернер подчеркнул, что в такой сфере лишняя риторика бесполезна.

"Мы и в дальнейшем будем спокойными и взвешенными, принимая решения, необходимые для поддержки Украины", – добавил он.

Напомним, в понедельник, 14 октября, Североатлантический альянс начал ежегодные маневры по защите своей территории с помощью ядерного оружия Steadfast Noon.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не слушать ядерные угрозы России и подчеркнул, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.

В ЕС, комментируя ядерные угрозы Путина, заявили, что это еще одно свидетельство его безответственного поведения, и они не изменят позицию Брюсселя относительно продолжения поддержки Украины.